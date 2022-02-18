Україна уважно стежить за своїми кордонами. Про це з трибуни парламенту заявив міністр оборони Олексій Резніков. І вкотре закликав не панікувати. Запевнив - українцям зараз нічого не загрожує. Докладніше - Яна Танчак розповість.

Цей тиждень в українському парламенті можна назвати тижнем візитів. Якщо кілька днів тому приїжджали литовські депутати, то сьогодні - польські. Промову маршалка Сейму українські парламентарії час від часу переривають оплесками.

Томаш Гродзький українського коріння не має, та звертається до нардепів українською. І заявляє про підтримку нашої держави.

Томаш Гродзький, маршалок Сенату Республіки Польща:

Є таки прислів'я - друзі познаются в біді. Тому ми і прибули сюди такою широкою делегацією.

Гості гостями, а про нагальні проблеми не забули. Звітувати - депутати покликали міністра оборони. Відвели урядовцям часу навіть удвічі більше звичайного. Олексій Резніков запевняє - заявленого Росією відведення сил - немає. Навпаки, за даними розвідки, на кордоні та в Чорному морі - військова присутність збільшилася. Нарахували близько ста п'ятдесяти тисяч російського війська.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Вкотре наголошую. Зараз можуть озвучуватися різні дати якихось подій і різні сценарії. Усі ці сценарії українська армії прорахувала і готова до них. Ми у жодному разі не применшуємо загрозу. Але ймовірність масштабної ескалації досі оцінюємо як невисоку.

З трибуни парламенту міністр звертається до жителів ОРДЛО. Просить у жодному разі не вірити кремлівській пропаганді про начебто український наступ.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

У нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Ми будемо рухатися політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни, і ми не будемо наражати їх на небезпеку. Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: Люди, не бійтеся! Не Україна ваш ворог.

Україна, додає Резніков, робить усе, аби знизити градус напруженості. Наприклад, вдалося домовитися, щоб український військовий аташе в Білорусі був на фінальному етапі навчань "Союзна рішучість-2022", які країна-сусідка проводить спільно з Росією.

Євгеній Шевченко, народний депутат, позафракційний:

Я сейчас просто отдаю дань Резникову, при всей моей критике к нему, это единственный человек, который сделал действительно шаг, который отдаляет конфликт.

Але на зміцнення Збройних сил необхідні гроші. 22 мільярди гривень обіцяє виділити додатково Міністерство фінансів. Кошти спрямують на збільшення зарплати армійцям, на тероборону та на закупівлю необхідного обладнання. Документ щодо цього чекають у Верховній Раді наступного тижня. А ось поточним - лишилися не надто задоволені.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Можна сформувати достойний порядок денний і голосувати ті законопроєкти, які турбують весь український народ. Я не можу похвалитися як парламентар, що позитивного зробила Верховна Рада для народу України цього тижня.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ничего не сделал парламент за эту неделю в этом отношении, потому что еще в понедельник стало ясно, что предполагаемое вторжение 16-го - это фейк и надо было парламенту занятся социальными вопросами. Чтобы успокоить людей. Это абсолютно негодное поведение парламента, который дистанцировался и нагнетает военный психоз вместо того, чтобы успокоить людей и дать им надежду на стабильность и спокойствие.

Але і в опозиції, і в монобільшості сходяться в одному: зміцнення обороноздатності країни - пріоритет.

Єгор Чернєв, народний депутат, "Слуга народу":

Парламент на сьогодні має все ж таки переглянути, я думаю, бюджетування до армії - це основне, що може зробити парламент.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Парламент має голосувати за підвищення бюджету нашого війська, це найголовніше питання, яке, на жаль, не робиться.

За зміцнення обороноздатності нардепи обіцяють взятися і наступного тижня - той буде пленарним.