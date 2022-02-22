Комісія Україна-НАТО провела термінові консультації [ Редактировать ]
Комісія Україна-НАТО сьогодні провела термінові консультації. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має дані про планування Росією повномасштабної атаки. Він назвав це найнебезпечнішим моментом для Європи за останні десятиліття. І наголошує: ніколи не пізно зупинитися.
Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:
Ми бачимо продовження військового нарощування. Вони обіцяли відвести військо й техніку, але й далі їх стягують. Ми спостерігаємо, що дедалі більше сил виходять із таборів і розгорнуті у бойові формування та готові до нападу. Тривають провокації на Донбасі та різні операції під чужим прапором, коли вони намагаються створити привід для нападу.
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