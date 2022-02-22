Комісія Україна-НАТО сьогодні провела термінові консультації. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має дані про планування Росією повномасштабної атаки. Він назвав це найнебезпечнішим моментом для Європи за останні десятиліття. І наголошує: ніколи не пізно зупинитися.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО: