Федерація і далі перекидає війська до українських кордонів [ Редактировать ]
Про санкції, якими карають Росію інші країни ми розкажемо далі у випуску. А зараз - про те, що відбувається на наших кордонах. А до них Федерація і далі перекидає війська. Так, до Чорного та Азовського морів зігнали майже весь флот. Йдеться про 46 бойових кораблів - повідомляє Центр оборонних стратегій.
Стягують солдатів і техніку і з боку Білорусі - про це свідчать нові супутникові знімки, які оприлюднили американці.
На них видно, що біля українського кордону з'явилися десятки військових наметів та автівок. А до гарнізону на заході Федерації додали новий польовий шпиталь. Окрім того, супутники зафіксували біля наших рубежів транспортери для танків та артилерії. А СБУ бачить активні маневри армії і на межі з Харківською областю.
Роман Дудін, начальник управління СБУ в Харківській області:
Бачимо активне маневрування та пересування військ РФ вздовж наших кордонів. За отриманою нами інформацією, сама найкраща їх тактична група нараховує лише 70% справної техніки. 30 % техніки несправна. Ми бачимо щоденне зниження морального показника в російських військах. Бачимо нестачі їжі. Знаємо і бачимо, що російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. Це той мінімум по старинной русской традиции вони будуть їх закопувати прямо серед поля або в цих безіменних гробах. Тому бачимо, що дуже все неоднозначно.
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Зокрема, йдеться, що через посилення російської агресії - можливості надання консульської допомоги в РФ можуть бути істотно обмежені.
На півдні Білорусі біля українського кордону з'явилися десятки військових наметів та автівок.
Світлини надала американська компанія "Maxar Technologies".
У маневрах братимуть участь і кораблі Чорноморського флоту федерації.
Українська сторона мала на меті змусити РФ пояснити ситуацію.