Про санкції, якими карають Росію інші країни ми розкажемо далі у випуску. А зараз - про те, що відбувається на наших кордонах. А до них Федерація і далі перекидає війська. Так, до Чорного та Азовського морів зігнали майже весь флот. Йдеться про 46 бойових кораблів - повідомляє Центр оборонних стратегій.

Стягують солдатів і техніку і з боку Білорусі - про це свідчать нові супутникові знімки, які оприлюднили американці.

На них видно, що біля українського кордону з'явилися десятки військових наметів та автівок. А до гарнізону на заході Федерації додали новий польовий шпиталь. Окрім того, супутники зафіксували біля наших рубежів транспортери для танків та артилерії. А СБУ бачить активні маневри армії і на межі з Харківською областю.

Роман Дудін, начальник управління СБУ в Харківській області: