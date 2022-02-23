Військові ЗСУ обіцяють зробити все, аби зупинити ворога [ Редактировать ]
І поки цивільних українців закликають підтримувати своє військо, самі військові з фронту підтримують тил. Просять вірити в Збройні сили та обіцяють зробити все, аби зупинити ворога.
Військовослужбовець Збройних сил України:
Як би не було тут тяжко на війні, але ЗСУ до кінця будуть відстоювати інтереси своєї країни, свого народу. Слава Україні! Героям слава!
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