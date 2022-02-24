Путін розпочав повномасштабну війну проти України [ Редактировать ]
Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися і переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти - просто зараз. Таке повідомлення залишив міністр закордонних справ України у Твіттері.
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