Ситуація у Харкові: останні новини [ Редактировать ]
Про ситуацію в Харкові дізнаємося від іще однієї моєї колеги - Світлани Шекери. Вона на зв'язку!
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24 февраля 2022 14:35 Звернення СБУ до громадян України
Маємо звернення СБУ до громадян України у зв'язку із нападом Росії.
24 февраля 2022 14:25 Одещина зазнала ракетних обстрілів: пряма трансляція
На півночі внаслідок цього ж загиблі серед військових.
24 февраля 2022 14:23 Ситуація у Щасті: трансляція з місця подій
Ми продовжуємо триматися на зв'язу з мережею наших корпунктів по всій Україні.
24 февраля 2022 10:53 У Нью-Йорку триває термінове засідання Ради Безпеки ООН
Його проведення ініціювала Україна - з огляду на звернення так званих "ДНР" і "ЛНР" до російського президента з проханням про військову допомогу.
21 февраля 2022 21:33 У Москві заговорили про визнання так званих "республік" на українському Донбасі
Перед тим ватажки обох утворень синхронно звернулися до Путіна з відповідним проханням.