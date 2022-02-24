Россияне начали наступление на Сумы [ Редактировать ]
Украинские военные ведут бои в направлении Сум. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум. Украинские военные удерживают оборону. По имеющейся информации, российская армия наступает со стороны Конотопа.
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