Под Киевом упал самолет ВСУ, пять погибших [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
В Киевской области между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. Об этом сообщает МВД Украины.
На борту находились 14 человек. После падения машина вспыхнула, погибли 5 человек. От ГСЧС Украины к тушению огня привлечены 37 человек и 8 единиц техники.
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