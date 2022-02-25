Петиция с требованием остановить вторжение в Украины набрала более 500 тысяч подписей [ Редактировать ]
Петиция "Нет войне" на сайте Change.org с требованием прекратить вторжение России в Украину набрала более 500 тысяч подписей чуть более чем за сутки.
Петиция, составленная правозащитником Львом Пономаревым, призывает россиян "стать частью антивоенного движения" и "выступать против войны".
Мы обращаемся ко всем здравомыслящим людям в России, от действий и слов которых что-то зависит. Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений.
Напомним, что после начала российского вторжения в Украину в десятках российских городов прошли акции протеста, более 1800 человек были задержаны.
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