Украина получила большую партию ракет "воздух-воздух" - ВСУ [ Редактировать ]
Западные партнеры передали для авиации Воздушных Сил ВСУ большую партию ракет класса "воздух-воздух". Об этом сообщает Минобороны Украины.
Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех кафиров хватит! Спасибо союзникам антипутинской коалиции за мощную поддержку Украинского войска!
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