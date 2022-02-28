Более 400 российских наемников действуют в Киеве по заданию Кремля - The Times [ Редактировать ]
Более 400 российских наемников действуют в Киеве по заданию Кремля. Об этом сообщает The Times.
Им поставлена задача убить президента Зеленского, членов Кабинета министров, и подготовить почву для взятия города под контроль Москвы.
Группа "Вагнер", ЧВК, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина, пять недель назад прислала наемников из Африки с миссией обезглавить правительство Зеленского в обмен на солидный финансовый бонус.
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