По Бородянке ударила вражеская авиация (видео) [ Редактировать ]
Российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в селе Бородянка Киевской области. Видео ужасных разрушений.
Напомним, что ранее сообщалсоь о том, что в Бородянке разбили колонну вражеской техники.
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