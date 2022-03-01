На западном направлении Киевской области, где продолжаются бои, 1 марта в районе поселка Бородянка бойцы разбомбили колонну вражеской военной техники с маркировкой "V". Об этом сообщает полиция Киевской области.

Автомобили, в частности, перевозили патроны для крупнокалиберного оружия и продукты, которые россияне украли в украинских магазинах. Полицейские Бучанского района изъяли все боеприпасы.