Бабий Яр попал под ракетную атаку в Киеве [ Редактировать ]
В Киеве идет мощная ракетная атака на город. Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.
Российские войска обстреливают территорию, на которой находится мемориальный комплекс Бабий Яр.
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