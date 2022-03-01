Скандальная певица из Украины Ани Лорак, которая уже около восьми лет живет и работает в РФ, после критики многих звезд шоу-бизнеса нарушила молчание.

Лорак вслед за Лободой прокомментировала вторжении России в Украину.

Певица призвала остановить войну, но в своем сообщении не упомянула, кто стреляет по мирному населению в нашей стране и с какой стороны летят ракеты в Украину. Она также не решилась произнести имя "Путин" и закрыла комментарии к посту.

"Мои любимые братья и сестры! В Украине идет война! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное - дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса! Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну!", - пишет Лорак.