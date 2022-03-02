З Україною весь світ: у Лондоні не стихають протести [ Редактировать ]
Акції на підтримку України не стихають у світі. Зокрема, у Лондоні протестують щодня.
Чого вимагають від британської влади та які успіхи діаспори українців у Британії - розповість Світлана Чернецька із Лондона.
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