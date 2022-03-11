Новий пакет санкцій від Великої Британії. До чорного списку внесли ще сімох російських олігархів - з найближчого оточення Путіна. Серед них і мільярдер Роман Абрамович, для якого Лондон давно став домом і місцем заробітку. Хто ще опинився у санкційному переліку і чим це загрожує - розповість Світлана Чернецька із Лондона.