Великобританія запровадила новий пакет санкцій проти росії [ Редактировать ]
Новий пакет санкцій від Великої Британії. До чорного списку внесли ще сімох російських олігархів - з найближчого оточення Путіна. Серед них і мільярдер Роман Абрамович, для якого Лондон давно став домом і місцем заробітку. Хто ще опинився у санкційному переліку і чим це загрожує - розповість Світлана Чернецька із Лондона.
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