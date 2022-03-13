І поки світ буквально накриває росію небаченими досі санкціями, сама росія - продовжує нахабно брехати. І вирішила використати Раду безпеки ООН, як майданчик для поширення своїх фейків.

На вимогу Москви провели засідання, на якому її представник переконував світ, що Україна розробляла біологічну зброю у лабораторіях, які фінансували американські військові.

Що відповіли на ці абсурдні фантазії партнери України? І що пише світова преса? Дмитро Анопченко стежив за цим засіданням і зараз розкаже всі деталі.