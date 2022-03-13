Росія вирішила використати Раду безпеки ООН для поширення своїх фейків: що відповіли партнери України [ Редактировать ]
І поки світ буквально накриває росію небаченими досі санкціями, сама росія - продовжує нахабно брехати. І вирішила використати Раду безпеки ООН, як майданчик для поширення своїх фейків.
На вимогу Москви провели засідання, на якому її представник переконував світ, що Україна розробляла біологічну зброю у лабораторіях, які фінансували американські військові.
Що відповіли на ці абсурдні фантазії партнери України? І що пише світова преса? Дмитро Анопченко стежив за цим засіданням і зараз розкаже всі деталі.
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