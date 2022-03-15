Світ захоплюється українським президентом: що говорять іноземці про Володимира Зеленського [ Редактировать ]
Лідер демократичного світу, і більше не просто комік.Так світ реагує на стійкість нашого президента під час війни.
Володимир Зеленський з'являється на обкладинках відомих міжнародних видань, на шпальтах його цитують українською.
Англомовні соцмережі вибухають від кількості відео з підтримкою, у американських ток-шоу розбирають біографію президента. Що саме говорять - дізнавалася Вікторія Парфенюк.
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Он также разместил фото соответствующего указа