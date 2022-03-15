Чому Росії не місце в міжнародних інституціях цивілізованих країн? Відповідь очевидна: бо ця країна поводиться як терорист і варвар. І війна в Україні - далеко не перша бійня, яку росія вела на територіях інших країн, цинічно називаючи їх військовими операціями. Наші журналісти підготували цикл матеріалів - про криваву... російську "дипломатію". Серія перша. Війна в Чечні.