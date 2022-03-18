В Украине вводят льготное кредитование для предпринимателей [ Редактировать ]
В Украине вводят льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабную дерегуляцию, а также гарантирование 100% вкладов граждан. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.
Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен. Чтобы был шире круг тех бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой.
по теме
После вчерашнего разговора Эрдогана с Путиным корреспондент BBC взял интервью у главного советника Эрдогана Ибрагима Калына. Калын был в составе небольшой группы присутствующих лиц
Владимира Зеленского и народ Украины выдвигают на Нобелевскую премию мира
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом За мужество ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова
Президент України Володимир Зеленський нагородив співробітників ДСНС, які захищають Україну під час війни
Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні постраждали під час війни.