Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против российской федерации. Запретила поставки предметов роскоши в страну-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

Правительство напомнил о том, что 15 марта ЕС расширил список ограничений против россии. В частности, речь идет о:

транзакциях с предприятиями россии;

запрете предоставления кредитных услуг.

Швейцария приняла идентичные санкции, которые вступят в силу уже в ближайшие дни. В том числе речь идет и о запрете экспорта предметов роскоши.