Зеленский призвал Швейцарию заморозить активы российских чиновников [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Швейцарии призвал чиновников заморозить счета и активы чиновников рф.
Я хочу чтобы вы стали как украинцы в борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и это неприятно, но это также борьба против зла, чтобы было полное замораживание их активов и счетов. Это нужно. Это большая борьба. Вы это можете.
Зеленский призвал чиновников арестовывать недвижимость подсанкционированных лиц в Швейцарии.
Наши города рушатся по приказу тех, кто любит жить в ваших прекрасных общинах, наслаждаясь недвижимостью – и было бы справедливо лишить их этой привилегии, так же, как они забирают дома у нас.
Также глава государства высказался об отказе Nestle покинуть российский рынок.
Good Food – Good Life, - звучит ее слоган. Это ваша компания, и даже сейчас, когда оттуда звучат угрозы другим странам Европы и ядерный шантаж – хочу, чтобы вы, швейцарцы, стали, как мы, украинцы – и мы не утратили общий шанс вернуть мир, остановить любые войны в мире…Это было бы справедливо лишить их этой привилегии. Лишить того, что они забирают у нас. Я хочу, чтобы вы были как украинцы в вопросе бизнеса, который работает в россии, несмотря на убитых детей, людей, разрушенные города.
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