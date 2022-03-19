Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Швейцарии призвал чиновников заморозить счета и активы чиновников рф.

Я хочу чтобы вы стали как украинцы в борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и это неприятно, но это также борьба против зла, чтобы было полное замораживание их активов и счетов. Это нужно. Это большая борьба. Вы это можете.

Зеленский призвал чиновников арестовывать недвижимость подсанкционированных лиц в Швейцарии.

Наши города рушатся по приказу тех, кто любит жить в ваших прекрасных общинах, наслаждаясь недвижимостью – и было бы справедливо лишить их этой привилегии, так же, как они забирают дома у нас.

Также глава государства высказался об отказе Nestle покинуть российский рынок.