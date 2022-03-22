Чернигов остался без электричества и воды [ Редактировать ]
Чернигов 22 марта полностью остался без электричества и водоснабжения. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
На сегодняшний день город Чернигов без электроэнергии, соответственно без водоснабжения. Все службы работают.
Не пишите, пожалуйста, что в том или ином доме нет света. Мы все понимаем. Службы работают и делают все, что нужно делать в данных условиях.
Очень много порывов. Много проблемных вопросов. Работают службы почти круглосуточно. Поэтому, пожалуйста, имейте терпение. Мы находимся в состоянии войны.
Напомним, что в Чернигове оккупанты расстреляли машину, которая развозила воду.
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