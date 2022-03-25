Американські українці збирають допомогу для тих, хто опинився під обстрілами [ Редактировать ]
Посилки на війну. Американські українці по всім Сполученим Штатам збирають зараз допомогу для тих, хто опинився під обстрілами.
Волонтерські офіси відкриваються у школах, церквах, під них віддають свої приміщення приватні компанії.
Що змушує людей брати відпустки і зосереджуватись виключно на допомозі українцям, - розкаже Дмитро Анопченко.
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