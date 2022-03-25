Американські українці по всім Сполученим Штатам збирають зараз допомогу

Посилки на війну. Американські українці по всім Сполученим Штатам збирають зараз допомогу для тих, хто опинився під обстрілами.

Волонтерські офіси відкриваються у школах, церквах, під них віддають свої приміщення приватні компанії.

Що змушує людей брати відпустки і зосереджуватись виключно на допомозі українцям, - розкаже Дмитро Анопченко.