Німеччина обіцяє підтримувати Україну [ Редактировать ]
Зброя та гроші. Надалі підтримувати Україну обіцяє і Німеччина. Як, коли й чим саме - Тетяна Логунова розкаже.
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