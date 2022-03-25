Українські біженки віддячили чехам за прихисток [ Редактировать ]
Віддячити чехам за гостинність - вирішили українські біженки у маленькому містечку Ржевніце. Що вигадали? Та чи оцінили їхню ініціативу самі чехи - дивіться далі.
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