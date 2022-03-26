Окупанти увійшли в Славутич [ Редактировать ]
Станом на п'ятницю, 26 березня, повідомляється, що окупанти увійшли в Славутич.
Місцева жителька зателефонувала у відчаї колезі.
Можливо, телефоную востаннє. Викидаю свій телефон.
Вона встигла сказати, що бачила танки окупантів, а також солдатів, які увірвались до сусіднього будинку. На танках літера О. Заходили, швидше за все з території Білорусі (кордон 12 км від Славутичу).
Орки намагаються прорватися до Любичу, аби взяти в оточення Чернігів.
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