Мэра Славутича отпустили: он выступил перед народом [ Редактировать ]
В субботу, 26 марта, появилась информация о том, что мэра Славутича отпустили. Он выступил перед народом.
Главное:
- Подтвердил, что был в плену.
- Поддерживает народ, гордится городом.
- Пока сказал, что если в городе не будет военных, то русские дадут спокойно жить. Будет возобновлена возможность выезда за город.
- Славутич остается под украинским флагом, под украинским законодательством.
- Продолжаться переговоры по возможности дальнейшей ротации персонала ЧАЭС.
Договоренность такая: они будут сегодня кататься по городу, заедут в полицию, военкомат, поищут оружие. До обеда тут, дальше должны уехать. Но оставят один блокпост свой, вроде за городом.
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