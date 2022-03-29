Прес-секретар Бориса Джонсона заявив про бажання Великобританії бачити повне, а не часткове виведення військ з території України. Така заява з'явилася у вівторок 29 березня.

Прес-секретар британського прем'єр-міністра заявив, що Великобританія хоче повного виведення російських військ з території України. Відповідна заява з'явилася у відповідь на рішення москви "різко скоротити військову активність" під Києвом і Черніговом.

"Великобританія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і буде судити росію за її діями, а не словами", - заявив він.

Британський уряд визнав, що російські обстріли навколо Києва скоротилися, додали в заяві.