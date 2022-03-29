Великобританія хоче повного виведення російських військ з України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Прес-секретар Бориса Джонсона заявив про бажання Великобританії бачити повне, а не часткове виведення військ з території України. Така заява з'явилася у вівторок 29 березня.
Прес-секретар британського прем'єр-міністра заявив, що Великобританія хоче повного виведення російських військ з території України. Відповідна заява з'явилася у відповідь на рішення москви "різко скоротити військову активність" під Києвом і Черніговом.
"Великобританія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і буде судити росію за її діями, а не словами", - заявив він.
Британський уряд визнав, що російські обстріли навколо Києва скоротилися, додали в заяві.
по темі
Британский премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую военную помощь
Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти цинічно обстріляли Палац дитячої творчості
У ході війни росії проти України українська сторона зазнала чималих втрат в особовому складі серед військовослужбовців
Офис президента Украины будет отмечать специальной наградой международные корпорации, которые быстро и полностью ушли с рынка россии