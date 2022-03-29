За добу в Україні евакуювалися більше 1,5 тисячі людей - Верещук [ Редагувати ]
Протягом доби в Україні вдалося евакуювати 1665 людей. Майже тисяча цивільних виїхали з Маріуполя.
Про це розповіла віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук.
За словами Верещук, протягом дня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1665 людей:
- 936 людей з Маріуполя;
- 729 людей з міст Запорізької області - Бердянська, Мелітополя, Енергодару, Гуляйполя, Горіхова та Василівки.
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