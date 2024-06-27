"Знай свого ворога". У Берліні відкрили спеціальну виставку, присвячену війні росії з Україною. Які експонати там представлені й чим символічне місце проведення? Далі в нашому наступному матеріалі.

Частини балістичних та крилатих ракет, фрагменти дронів - від "Ланцета" до "Шахеда", електроніка, в якій фахівці знайшли чипи західного виробництва та протитанкові міни. У берлінському музеї "Бункер Історії" - виставка зброї, якою росіяни вбивають українців. Ці трофеї німцям тимчасово передали Міністерство оборони та Національний військово-історичний музей України. Щоб за допомогою ворожого арсеналу більше розказати про війну, яка триває у центрі Європи.

Енно Ленце, директор музею "Бункер історії":

З України нам привезли 250 експонатів, на виставці ми показуємо приблизно 200 з них. Через обмежену площу музею - закцентували на невеликих предметах, адже місця, щоби показати російські танки чи гвинтокрили у нас би просто забракло. За кожним фрагментом зброї, який ви тут бачите, є історія, яку ми хочемо розповісти нашим відвідувачам.

Куратори експозиції - Енно Ленце та Віланд Гібель - не раз були в Україні після початку великої війни. Тепер демонструють відвідувачам експонати, які приголомшили їх найбільше.

Віланд Гібель, куратор експозиції "Знай свого ворога":

Однозначно, це фрагмент "Точки-У". За допомогою цього ракетного комплексу росіяни атакують житлові будинки в українських містах. Вони застосовують цю зброю не на фронті, а проти цивільного населення. Це воєнний злочин, а путін - воєнний злочинець. І нам важливо це показати.

Енно Ленце, директор музею "Бункер історії":

Навігатор "Оріон", який належав російському танкісту. Коли нам передали цей пристрій - він не працював. Утім, наші фахівці його відремонтували. І ми побачили, що прилад активували в Улан-Уде, це Бурятія. Потім, російський солдат подолав понад 5 тисяч кілометрів, щоби дістатися України. Через тиждень навігатор був вимкнений. Вочевидь, він йому більше не знадобився. Загалом пристрій пропрацював 17 днів.

Експозиція відбувається у символічному місці. Музей розташований у бункері, який Адольф Гітлер наказав побудувати під час Другої Світової. Тоді це було бомбосховище, розраховане на три з половиною тисячі людей, тепер місце пам'яті про злочини нацистського режиму.

Максим Ємельянов, радник-посланник посольства України в Німеччині:

Це історичне місце. Це справжній бункер часів Другої Світової війни. І тут є дуже багато паралелей. Де закінчив своє життя Гітлер ми знаємо. Сподіваємося, що так само закінчить своє життя і путін.

Виставка "Знай свого ворога" відкрита для відвідувачів щонайменше до кінця серпня. Потому переїде до сусідньої країни - у Нідерланди.