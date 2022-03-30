На засідання до Брюсселя зʼїхалися міністри охорони здоровʼя з усього Євросоюзу.

Євросоюз підготував 10 тисяч ліжкомісць для українських пацієнтів. Про це сьогодні в Брюсселі заявила єврокомісар з питань охорони здоровʼя Стелла Кіріакідес.

Обговорити українське питання на засідання до Брюсселя зʼїхалися міністри охорони здоровʼя з усього Євросоюзу.

Олена Абрамович має більше подробиць.