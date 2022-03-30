Міністри охорони здоров'я з усього Євросоюзу з'їхалися до Брюсселя: обговорили українське питання [ Редагувати ]
Євросоюз підготував 10 тисяч ліжкомісць для українських пацієнтів. Про це сьогодні в Брюсселі заявила єврокомісар з питань охорони здоровʼя Стелла Кіріакідес.
Обговорити українське питання на засідання до Брюсселя зʼїхалися міністри охорони здоровʼя з усього Євросоюзу.
Олена Абрамович має більше подробиць.
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