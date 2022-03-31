В Генштабі докдлали про втрати окупантів [ Редагувати ]
За 35 днів війни Росія втратила в Україні близько 17,5 тисячі військових, понад 600 танків, 135 літаків та понад 1700 бойових броньованих машин. Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали:
- особового складу близько 17500 осіб,
- танків ‒ 614 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1735 од,
- артилерійських систем – 311 од,
- РСЗВ – 96 од,
- засобів ППО – 54 од,
- літаків – 135 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки – 1201 од,
- кораблів/катерів – 7 од,
- цистерн з ПММ – 75,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83,
- спеціальної техніки – 22,
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі додали, що дані щодо російських втрат уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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