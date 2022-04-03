У Луганській області серед голів громад виявилися чотири зрадники: у Рубіжному, Міловому, Марківці і Станиці Луганській. Про це повідомив голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Facebook і в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів.

Гайдай зазначив, що випадки колабораціонізму та зрадництва - не часті, а поодинокі.

Є в нас приклади, на жаль, у Станиці Луганській, в Марківці і в МІловому. Решта керівників територій або виїхали, або залишилися на території, але не співпрацюють з окупантами - просто займаються гуманітарними питаннями.

1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону окупантів. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі рашистської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.

З Хортівим не було зв’язку з перших днів російського вторгнення, тому 4 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.