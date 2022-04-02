Під Сєвєродонецьком російські окупанти перебили газогін діаметром 500 мм, майже вся область залишилась без газу. Про це повідомив голова Луганській ОДА Сергій Гайдай.

Місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки.

Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Втім, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.

Загалом без газопостачання залишилось 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю та 6 частково.