Європейський Союз звинуватив російську владу у скоєнні звірств на вже звільнених територіях у Київській області, які раніше перебували під контролем російських окупаційних військ. Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, зробленій від імені всього Євросоюзу.

У заяві сказано, що ЄС найрішучішим чином засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами в ряді окупованих українських міст, які зараз звільнені.

Переконливі зображення великої кількості загиблих і жертв серед мирного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни, яку росія веде проти України та її народу. Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі. Російська влада відповідає за ці злочини, скоєні під час фактичного контролю над цим районом. Вони підпадають під дію міжнародного права окупації.

ЄС переконаний, що винуватці цих військових злочинів та інших серйозних порушень, а також відповідальні урядовці та військові керівники будуть притягнуті до відповідальності.

Європейський Союз підтримує всі заходи для забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні з боку Збройних сил рф, додається у заяві.