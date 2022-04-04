Путінське вторгнення вони публічно не засуджували і не підтримували раніше.

Казахстан НЕ допомагатиме Росії обходити санкції США та ЄС. А Грузія приєднується до всіх запроваджених санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Понад місяць триває війна рф проти України і майже стільки ж тривало мовчання країн Передньої та Центральної Азії. Путінське вторгнення вони публічно не засуджували і не підтримували.

Як ще вчорашні друзі та союзники росії сьогодні від неї відмежовуються - розкажемо далі.