Казахстан та Грузія засудили росію: як відмежовуються колишні союзники [ Редагувати ]
Казахстан НЕ допомагатиме Росії обходити санкції США та ЄС. А Грузія приєднується до всіх запроваджених санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.
Понад місяць триває війна рф проти України і майже стільки ж тривало мовчання країн Передньої та Центральної Азії. Путінське вторгнення вони публічно не засуджували і не підтримували.
Як ще вчорашні друзі та союзники росії сьогодні від неї відмежовуються - розкажемо далі.
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