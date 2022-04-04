Німці почали готуватися до наступної зими: масово переходять на альтернативні джерела обігріву [ Редагувати ]
Готуй сани влітку, а…. дрова та вугілля ще раніше. Німці вже почали готуватися до наступної зими.
Через страх залишитися без газового опалення, люди масово переходять на альтернативні джерела обігріву.
Тетяна Логунова розкаже більше.
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Напередодні Москва заявила - від сьогодні прийматиме оплату за газ лише в рублях.
Закликають активніше жертвувати на закупівлю продовольства для людей, які опинилися у скруті.
Жителі країни "за", авторитетні політики, економісти та діячі культури - теж "за". Проти - поки що тільки Уряд - поки що.
Зброя - це тема, на яку німці говорять неохоче. Навіть зараз, коли після нападу росії на Україну офіційний Берлін кардинально змінив свою позицію і почав постачати озброєння Києву.
Чи зможуть німці прийняти та влаштувати усіх втікачів від війни?