Небажаний гість. Офіційний Берлін здивований рішенням Києва не приймати в Україні федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Чому українські урядовці не захотіли зустрічатися з німецьким президентом? І чи вплине це на відносини двох країн? Тетяна Логунова розкаже більше.

Президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії - на пероні. А це - вони ж у спеціальному поїзді "Укрзалізниці", що везе політиків до Києва. Планувалося, що на цих фото буде не четверо, а п'ятеро президентів. Приєднатися до подорожі європейські лідери пропонували й німецькому колезі. Франк-Вальтер Штайнмаєр одразу погодився. Аж раптом офіційний Київ натякнув - не варто. Президент Німеччини - в Україні - небажаний гість.

Першим про дипломатичний скандал між Україною та Німеччиною написав німецький таблоїд "Більд". Журналісти видання повідомили - зустрічатися з Франком-Вальтером Штайнмаєром не хоче президент України Володимир Зеленський. Причина - тісні зв'язки німецького лідера з Росією.

Згодом, не вдаючись у деталі, цю інформацію підтвердив і сам Штайнмаєр.

Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини:

Мій колега і друг, польський президент Анджей Дуда, запропонував, щоб ми разом з лідерами Естонії, Литви та Латвії здійснили візит до Києва. Щоб разом надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але, очевидно, і я маю це взяти до уваги, в Києві цього не хотіли.

Чому в Києві не захотіли приймати Штайнмаєра - зрозуміти можна. Свого часу німецького президента вважали доволі близьким до Кремля. На посаді міністра закордонних справ він виступав за тісний діалог з Москвою та підтримував газогін "Північний Потік-2". Та й суперечливу формулу щодо виконання кількох пунктів мінських домовленостей - спочатку вибори на Донбасі, а лише потім вивід російських військ та особливий статус - запропонував саме він. Цю послідовність так і назвали - "формулою Штайнмаєра". Після нападу Росії на Україну німецький президент публічно визнав, що помилявся. Мовляв, його політика щодо Росії була хибною. Вочевидь, запізно.

Реакція німецьких політиків на відмову приймати Штайнмаєра - була різною. Одні поставилися з розумінням, другі - з розчаруванням, треті - доволі різко розкритикували. Федеральний уряд обрав свій варіант - там відреагували з подивом. І зауважили - президент Німеччини чітко і недвозначно дав зрозуміти, що він на боці України.

Якщо німецькому президенту в Україні не дуже раді, то от канцлера - навпаки - постійно запрошують. Це вкотре в ефірі одного з німецьких телеканалів підтвердив посол України в Німеччині. Олаф Шольц на запрошення поки не відповів.