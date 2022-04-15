Майже наполовину подорожчала електроенергія у Європі, порівняно з квітнем минулого року - про це заявила голова Європейського Центробанку Крістін Лагард.

І саме це стало головною причиною зростання інфляції на заході. Тому Євросоюз має якомога швидше позбутися енергетичної залежності від росії, каже вона.

Наскільки постраждала європейська економіка, і як це порівняти з ситуацією в росії - дізнавалась Олена Абрамович.

На протести через високі ціни на енергоносії мешканці різних країн ЄС за останні півроку виходять час від часу. І російські медіа підхоплюють ці новини, мовляв, гляньте, як Європа страждає, якщо їм трошки прикрутити газ. Та й від санкцій, як послухати путіна, погано саме мешканцям ЄС.

Володимир Путін, президент росії:

Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества в том числе от рос энергоресурсов, хотя бы отчасти них, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис. Отражается, кстати говоря, и на Соединенных Штатах. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает.

Та от тільки те, як інфляція зашкалює в рф, з європейськими темпами не порівняти. Якщо у ЄС мова про 7 з половиною відсотків, то у РФ усі 20. І це при тому, що нацбанк росії ужив максимальних запобіжників, підвищивши облікову ставку до 20% на початку війни. Для порівняння, європейський центробанк тримає свої ставки незмінними - нуль відсотків кредит, мінус пів відсотка депозит. Не торкнулись їх і на останньому засіданні регулятора - повідомила голова центробанку Крістін Лагард.

На тлі таких новин, європейські акції зросли. Західні економісти прогнозують, що до кінця року європейський центробанк усе ж таки підніме ставки, але не більше ніж на відсоток чи пів. Сама ж Крістін Лагард зауважила, що все залежатиме від того, як надовго затягнеться російська війна і якими будуть наступні санкції Євросоюзу. Але наполягла, ситуація в Європі не така вже й погана.

Крістін Лагард, голова Європейського Центробанку:

Ринок праці продовжує покращуватися. Рівень безробіття знизився до історично низьких показників - 6,8% у лютому.

Не погана ситуація у порівнянні з росією і в інших країнах із сильними економіками. Ряд центробанків - Канади, Південної Кореї, Нової Зеландії, якщо і підняли свої ставки за останні кілька днів, то усього на чверть чи половину відсотка. А не на 10, як це зробила рф.