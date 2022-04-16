У пошуках крота. Берлінська прокуратура шукає людину, яка передала журналістам секретні протоколи німецької розвідки. Йдеться про перехоплені розмови російських військовиків, у яких ті обговорювали звірства в українській Бучі. Тетяна Логунова розкаже більше.

Під підозрою - усі члени двох комітетів Бундестагу - оборони та закордонних справ. А це - майже сто депутатів. Усі вони приблизно тиждень тому отримали доступ до секретних протоколів німецької розвідки, які спецслужби направили у парламент.

Інформація була строго конфіденційною, її заслуховували в закритому режимі. А потім виявилося, що окрім обраних депутатів, секретні протоколи отримали та опублікували й журналісти. Хто злив інформацію і в такий спосіб розголосив державну таємницю - тепер з'ясовує берлінська прокуратура. Відкрити кримінальну справу і знайти крота відомство попросила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

У секретних протоколах, які оприлюднили ЗМІ, йдеться про страшні події в Бучі. Німецькій розвідці вдалося перехопити радіопереговори російських військових, які обговорювали вбивства мирних українців. Наприклад, один солдат розповідав іншому, що щойно просто так застрелив велосипедиста. Або такий фрагмент: військовий рф інструктував підлеглих, що людей треба спочатку допитувати, а потім розстрілювати.

Проаналізувавши перехоплені розмови, німці дійшли висновку, що звірства проти мирного населення - це заздалегідь розроблена стратегія росії. Її мета - посіяти страх і придушити опір.

Чому німців обурило оприлюднення цієї інформації? Адже вона має суспільно важливе значення і може стати у нагоді при розслідуванні військових злочинів росії. Річ у тім, що після оприлюднення перехоплених переговорів, росія закрила ці та ще низку каналів. Залишивши західні спецслужби без доступу до важливої інформації.

Голова оборонного комітету Бундестагу, яка попросила прокуратуру знайти крота, днями, до речі, побувала в Україні. Разом з колегами пані Штрак-Ціммерманн відвідала Львів. Після чого члени делегації закликали уряд Німеччини якомога швидше ухвалити ембарго на імпорт російської нафти і надати Україні важку зброю.