Після того, як російські окупанти вийшли з Бородянки, люди жахнулися руїнам, що нелюди залишили після себе. Проте наразі містечко почали відновлювати - для цього, співробітникам ДСНС встановили модульні будинки для проживання.

Про це повідомляє Голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Повідомляється, що для співробітники ДСНС та волонтери, які розбирають завали після вигнання з міста російських окупантів, проживатимуть у встановлених модульних будинках.



"Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту, але на прохання ОП 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що точка для харчування також була встановлена.