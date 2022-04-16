Маріуполь, який став символом захисту та боротьби за демократію, перебуває в епіцентрі звірств окупантів. Вони буквально стирають місто з землі.

У Маріупольській міській раді показали, як змінився з приходом "визволителів" гарний і сучасний вокзал.

Від залізничного вокзалу в Маріуполі залишилися лише стіни, будівлю ледь можна впізнати.

Крім того, у міськраді показали, як мав виглядати вокзал у майбутньому.