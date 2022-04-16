Маріупольський вокзал показали на фото до та після війни (фото) [ Редагувати ]
Маріуполь, який став символом захисту та боротьби за демократію, перебуває в епіцентрі звірств окупантів. Вони буквально стирають місто з землі.
У Маріупольській міській раді показали, як змінився з приходом "визволителів" гарний і сучасний вокзал.
Від залізничного вокзалу в Маріуполі залишилися лише стіни, будівлю ледь можна впізнати.
Крім того, у міськраді показали, як мав виглядати вокзал у майбутньому.
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