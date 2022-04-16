Генеральний штаб ЗСУ вважає, що росія поки не планує залучати військових у Придністровському районі Молдови. Вважають, що ймовірність наразі є низькою.

Про це заявляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою", - пише пресслужба.

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