Залучення окупантів у Придністровському районі Молдови низькоймовірне - Генштаб [ Редагувати ]
Генеральний штаб ЗСУ вважає, що росія поки не планує залучати військових у Придністровському районі Молдови. Вважають, що ймовірність наразі є низькою.
Про це заявляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
"За наявною інформацією, імовірність залучення оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова до збройної агресії проти України залишається низькою", - пише пресслужба.
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