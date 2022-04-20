Колишньому ведучому програми "Орел і Решка" Антону Птушкіну заборонили в'їзд до росії до 2072 року. Про це повідомляє Baza.

Телеграм-канал пов'язує заборону на в'їзд Птушкіна до росії, що діє з 16 квітня, з тим, що він критикував російське вторгнення в Україну.

Раніше з'явилися повідомлення про те, що в'їзд до росії закритий багатьом відомим українським блогерам та артистам, які виступають проти війни, зокрема Максу Барських, Вєрці Сердючці та Світлані Лободі. Однак поки що підтвердити заборону на в'їзд вдалося лише щодо Птушкіна.

Антон Птушкін після того, як пішов з програми "Орел і Решка", почав вести власний відеоблог про подорожі. Біля його каналу в Youtube майже 6 мільйонів передплатників.