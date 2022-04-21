Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі. Також відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значной відстані від території "Азовсталі"

Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенкою.

За його словами, відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значной відстані від території "Азовсталі".