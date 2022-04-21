Окупанти бомбардують та обстрілють території "Азовсталі" [ Редагувати ]
Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі. Також відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значной відстані від території "Азовсталі"
Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенкою.
За його словами, відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значной відстані від території "Азовсталі".
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