Представник Міністерства оборони США заявив, що в Україні більше справних танків, ніж у росії. За його словами, зараз близько двох десятків батальйонних тактичних груп (БТГ) окупантів проходять переозброєння.

"Зараз в українців в Україні більше танків, ніж у росіян і у них, безумовно, є право їх використовувати", - сказав виданню представник Пентагону на умовах анонімності.

За його словами, зараз близько двох десятків російських БТГ проходять переозброєння і поповнення запасів. Поки неясно, яка загальна кількість танків з обох сторін будуть залучені в бойових діях. Крім того, зазначив чиновник, незрозуміло, чи змінять зусилля росії з поповнення з'єднань баланс в бронетехніці, залучений в Україні, на користь москви.