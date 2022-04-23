Глава української делегації на переговорах із росією Давид Арахамія пояснив необхідність брати в полон російських військових.

"Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавно мав таку саму позицію, але ми всі повинні розуміти, що кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін. А за сучасних боїв артилерії на великих відстанях – полонених брати стало набагато важче, тому маємо проблеми із поповненням обмінного фонду", - написав він у соцмережах у суботу, 23 квітня.