У столиці Придністров'я Тирасполі прогриміли вибухи (фото, відео) [ Редагувати ]
У Тирасполі, столиці невизнаного Придністров'я, прогриміли вибухи. Про це 25 квітня повідомляє телеграм-канал ПСВ Придністров'я.
На місці вибухів біля будівлі т. зв. "Міністерства держбезпеки" ПМР у Тирасполі вже працюють рятувальники, лікарі та газова служба. Також перекрито найближчі вулиці - Карла Маркса та Манойлова. За даними видання, вибухи пролунали безпосередньо в будівлі, на фотографіях з місця подій видно тубуси, що лежать на вулиці, від гранатометів.
Кілька днів тому Міноборони росії заявляло, що друга фаза "спецоперації" передбачає контроль над півднем України та вихід до кордону Придністров'я (тобто захоплення Одеси та області), де помічені факти "утиску російськомовного населення".
В українському Генштабі зазначали, що агресія з території Придністров'я можлива, але зараз військовий контингент рф у ПМР перебуває у звичайному режимі служби. Ще раніше українська розвідка отримала інформацію про те, що рф готується перекинути авіацію на військовий аеродром у Тирасполі. У ЗСУ пообіцяли, що збиватимуть літаки окупантів при спробах долетіти до Тирасполя.
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